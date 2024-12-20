Прогноз погоды в Крыму на 20 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 20 декабряВ Симферополе +14 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и малооблачноВ Евпатории +13 и ясноВ Черноморском +13 и ясноВ Джанкое +13 и ясноВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +12 и малооблачноВ Армянске +11 и я.