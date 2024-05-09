Кабутов о резонансе вокруг шутки Безрукова: обидно, что так происходит

Защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов признался, что не понимает возникшей шумихи вокруг шутки одноклубника Руслана Безрукова, который после победы над петербургским "Зенитом" в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил "Краснодар" выслать команде деньги на карту.