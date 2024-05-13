При пожаре в квартире омской многоэтажки погиб 7-летний ребенок. Трагедия произошла 9 мая в доме 10 А на проспекте Королева.
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При пожаре в квартире омской многоэтажки погиб 7-летний ребенок. Трагедия произошла 9 мая в доме 10 А на проспекте Королева.