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Лишнее колесо: что мешает российскому автопрому

Лишнее колесо: что мешает российскому автопрому

АвтоВАЗ произведет в этом году меньше машин, изменены и сроки по запуску ключевых новинок. В компании предложили отсрочить уплату утильсбора, усилить господдержку автогиганта, а другие российские предприятия, наоборот, лишать льгот за недостаточную локализацию производства.

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