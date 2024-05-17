ФИФА рассмотрит вопрос о приостановке членства Израиля

Остановить членство Израиля потребовала Палестина.фото: wikipedia.org/Marcello Casal Jr.--> Совет ФИФА созовут на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть требование Футбольной ассоциации Палестины приостановить членство израильской федерации, сообщил президент организации Джанни Инфантино.
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