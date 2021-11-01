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Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского будет означать капитуляцию Украины

Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского будет означать капитуляцию Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поделился своими предположениями относительно того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.

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