Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского будет означать капитуляцию Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поделился своими предположениями относительно того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поделился своими предположениями относительно того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
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