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Мировое обозрение

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Сразу три цели: «Герани» стёрли с лица земли центры снабжения ВСУ в двух областях Украины

Сразу три цели: «Герани» стёрли с лица земли центры снабжения ВСУ в двух областях Украины

Российские военные продолжают методично выбивать логистические узлы украинской армии. Очередной эпизод — удары беспилотниками «Герань-4 Сикер» по трём центрам снабжения ВСУ, расположенным в Одесской и Харьковской областях.

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