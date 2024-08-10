В России начали продавать новый микроавтобус Honda за 2,9 миллиона рублей

В последние годы список моделей Honda, представленный в России, растет не по дням, а по часам. Параллельный импорт дает возможность «серым» автосалонам привозить эксклюзивные для нашего рынка модели, которые закупаются в Японии, а затем переправляются в РФ.
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