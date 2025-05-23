Они нам за Волобуева ответят. Владимир Путин заверил, что Россия отомстит за атаки ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вооружённые силы России будут адекватно отвечать на провокационные атаки ВСУ по русской территории.Стало известно о том, что ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.
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