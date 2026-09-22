Эшелонированная защита от дронов: почему одна технология не спасет

Когда разговор заходит о противодействии беспилотникам, чаще всего хочется услышать простое и понятное решение — что-то вроде «поставьте это устройство, и проблема исчезнет».
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