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Наука и Техника

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Эшелонированная защита от дронов: почему одна технология не спасет

Эшелонированная защита от дронов: почему одна технология не спасет

Когда разговор заходит о противодействии беспилотникам, чаще всего хочется услышать простое и понятное решение — что-то вроде «поставьте это устройство, и проблема исчезнет».

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