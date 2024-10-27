Глава Пентагона призвал завершить обмен ударами между Ираном и Израилем В Вашингтоне призвали Тегеран и Тель-Авив отказаться от дальнейшей эскалации ситуации и не предпринимать новые взаимные удары.
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Глава Пентагона призвал завершить обмен ударами между Ираном и Израилем В Вашингтоне призвали Тегеран и Тель-Авив отказаться от дальнейшей эскалации ситуации и не предпринимать новые взаимные удары.
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