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Закон, порядок, государство

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В Тверской области сотрудники полиции и общественники рассказали подросткам о вреде наркотиков

По инициативе представителя Общественного совета при УМВД России по Тверской области Владимира Смирнова на площадке Штаба общественной поддержки Тверской области состоялось мероприятие по профилактике наркомании среди подростков.

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