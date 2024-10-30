К 2035 году дефицит кандидатов и докторов наук достигнет 20 тысяч в России

К 2035 году в России прогнозируется дефицит около 20 тысяч кандидатов и докторов наук, согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
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