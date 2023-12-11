Бывший красноярский депутат Быков получил еще 12 лет колонии за организацию убийства

Это третий приговор, вынесенный предпринимателю, в совокупности его приговорили к 20 годам лишения свободыКировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена, экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова к 12 годам колонии за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году.