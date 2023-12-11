Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Белик
    Я думаю Бориса Джонсона решили слить, чтобы как-то выгородить Зеленского, типа: Украина не виновата, это всё коллекти...Михалков назвал Б...
  • Олег Едаменко
    Как так? Она ж не в отца стреляла! Если б он её унижал и доводил - она стреляла бы в него. А она пошла мстить в школу...В отношении отца ...
  • Владимир Безгрешнов
    Всё это разговоры. Был ещё и 1991 - 1993. Был Горбачёв и Ельцин, наследники Керенского и генерала Алексеева и иже с нимиСимферопольский м...

Бывший красноярский депутат Быков получил еще 12 лет колонии за организацию убийства

Бывший красноярский депутат Быков получил еще 12 лет колонии за организацию убийства

Это третий приговор, вынесенный предпринимателю, в совокупности его приговорили к 20 годам лишения свободыКировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена, экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова к 12 годам колонии за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх