Африкада беренче тапкыр Татар киносы көннәре узарга мөмкин

Татар киносы көннәре Африка континентында оештырылырга мөмкин. Бу хакта Татарстан башкаласына эш сәфәре белән килгән Буркина-Фасоның Россия Федерациясендәге Гадәттән тыш һәм Тулы вәкаләтле илчесе Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба белән очрашуда сүз барды, дип яза Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии