Утечка порно педерастов в зале Сената: "Свободу Палестине!"(21+)

Утечка порно: сотрудник конгресса, педераст, занялся содомией прямо в зале заседаний Сената, при этом орал "Свободу Палестине!" Как видно на видео, сотрудника Сената, стоящего, как говорят в народе, раком, сношает какой-то мужик прямо за столом, за которым сенаторы сидят, задавая вопросы во время слушаний, расследований и прочая.