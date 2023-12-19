ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

лина любимцева

Да давно уже известно, что единственная вера Запада - САТАНИЗМ. Как бы они там ни назывались. Деньгу только стригут "с паствы", а духовности-то НЕТ!! И никогда не было. И Гитлера "благословляли", как сейчас "благословляют" пидарасов и тех, кто детей насилует. ТВАРИ!! ПОЗОР!!