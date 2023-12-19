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ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

Католическим священникам разрешили благословлять однополые парыВатиканская Конгрегация доктрины веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans (можно перевести как «просьба о доверии»), одобренную папой римским Франциском.

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Комментарии
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лина любимцева
Да давно уже известно, что единственная  вера Запада - САТАНИЗМ. Как бы они там ни назывались. Деньгу только стригут &quot;с паствы&quot;, а духовности-то НЕТ!! И никогда не было. И Гитлера &quot;благословляли&quot;, как сейчас &quot;благословляют&quot; пидарасов и тех, кто детей насилует. ТВАРИ!! ПОЗОР!!
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16 час.
лл
лина любимцева
В среде католической службы  всегда практиковались однополые отношения между  служителями. Это не оглашалось, но и не  было тайной. Детей насиловали...
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16 час.
Валентин Щербаков
Папа сам всю жизнь был педерастом и педофилом, он и есть сам Сатана - извращенец....
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12 час.

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