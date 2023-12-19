Католическим священникам разрешили благословлять однополые парыВатиканская Конгрегация доктрины веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans (можно перевести как «просьба о доверии»), одобренную папой римским Франциском.
ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним
Комментарии
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лина любимцева
Да давно уже известно, что единственная вера Запада - САТАНИЗМ. Как бы они там ни назывались. Деньгу только стригут "с паствы", а духовности-то НЕТ!! И никогда не было. И Гитлера "благословляли", как сейчас "благословляют" пидарасов и тех, кто детей насилует. ТВАРИ!! ПОЗОР!!
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16 час.
лл
лина любимцева
В среде католической службы всегда практиковались однополые отношения между служителями. Это не оглашалось, но и не было тайной. Детей насиловали...
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16 час.
Валентин Щербаков
Папа сам всю жизнь был педерастом и педофилом, он и есть сам Сатана - извращенец....
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12 час.
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