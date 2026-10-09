Airbus вдвое сократит срок испытаний нового пассажирского самолета

Дизайн проекта по созданию преемника A320 / © Airbus На данный момент у программы определились два основных приоритета: повысить топливную эффективность на 20–30% и в кратчайшие сроки нарастить производство до беспрецедентного уровня — примерно 100 самолетов в месяц.