Эксперт Кузнецова рассказала о возможной опасности елочных украшений для детей

Директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что осыпавшиеся блестки от новогодних украшений и еловые иголки становятся дополнительным мусором в квартире и могут представлять опасность для детей и животных.
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