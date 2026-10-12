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Прививка от гриппа в ТЦ “Рубин”: мобильный пункт вакцинации откроется 13 октября

Прививка от гриппа в ТЦ “Рубин”: мобильный пункт вакцинации откроется 13 октября

В ТЦ «Рубин» 13 октября откроется мобильный пункт вакцинации от гриппа. Министерство здравоохранения Тверской области сообщает: во вторник, 13 октября, городская поликлиника №8 развернёт мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Рубин».

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