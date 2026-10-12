Прививка от гриппа в ТЦ “Рубин”: мобильный пункт вакцинации откроется 13 октября

В ТЦ «Рубин» 13 октября откроется мобильный пункт вакцинации от гриппа. Министерство здравоохранения Тверской области сообщает: во вторник, 13 октября, городская поликлиника №8 развернёт мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Рубин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
- В Госдуме предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым