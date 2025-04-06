Евросоюз (ЕС) делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Резкое заявление о сложившейся ситуации сделал немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье для газеты Berliner Zeitung (BZ).