Евросоюз (ЕС) делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Резкое заявление о сложившейся ситуации сделал немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье для газеты Berliner Zeitung (BZ).
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