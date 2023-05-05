Листай.ру [СМИ]

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Наталья ЛЕНСКАЯ. Браво, коллега! ТАК ДЕРЖАТЬ! Берегите себя!Симоньян задала к...
  • boris555 Да не тот
    козлы.«Сидят на двух ст...
  • Evgenija Palette
    Предательство - не всегда прямолинейно. Могут быть и хитроумные извивы... Главное - во время понять. что - куда, и чт...Кедми: Путин пост...

Армия РФ сжигает ВСУ под Угледаром: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 436-й

Армия РФ сжигает ВСУ под Угледаром: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 436-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 436-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх