За январь–август 2026 года объём просроченной ипотечной задолженности по строящимся объектам в Ростовской области увеличился с 491 до 722 миллионов рублей, что вывело регион на третье место среди субъектов РФ по темпам прироста таких долгов.
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