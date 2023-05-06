Марченко об Овечкине: «Любой его форме позавидует. Понимание игры на космическом уровне плюс опыт. Наперед все знает»

– Вы не только ужинали с Овечкиным, но и играли против него. Как вы считаете, почему его до сих пор никто не может остановить на льду? – Начнем с того, что он физически очень сильный.
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