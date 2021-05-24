E-News.su
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

E-News.su

92 подписчика

Арест Протасевича: украинские националисты проклинают Лукашенко, их оппоненты восхищаются КГБ

В Украине, как и в РФ одной из главных тем вчерашнего дня стало задержание в Минске одного из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, из-за которого посадили самолет, осуществлявший международный рейс Вильнюс - Афины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх