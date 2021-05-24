Арест Протасевича: украинские националисты проклинают Лукашенко, их оппоненты восхищаются КГБ

В Украине, как и в РФ одной из главных тем вчерашнего дня стало задержание в Минске одного из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, из-за которого посадили самолет, осуществлявший международный рейс Вильнюс - Афины.
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