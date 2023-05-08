«Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд, «Спартак» на 4-м месте, «Россия 25» впервые проиграла турнир при Ротенберге, поражение «МЮ», победа Ферстаппена и другие новости

1. «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом России! Петербуржцы оформили титул в огненном матче со «Спартаком» (3:2), в котором были и привоз Селихова, и спорные судейские решения в момент гола «Зенита», и удаление Дуарте, и рекордный гол Промеса.