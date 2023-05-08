Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

«Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд, «Спартак» на 4-м месте, «Россия 25» впервые проиграла турнир при Ротенберге, поражение «МЮ», победа Ферстаппена и другие новости

1. «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом России! Петербуржцы оформили титул в огненном матче со «Спартаком» (3:2), в котором были и привоз Селихова, и спорные судейские решения в момент гола «Зенита», и удаление Дуарте, и рекордный гол Промеса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх