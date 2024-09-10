В ВСУ пожаловались на недостаточную подготовку солдат

В Вооруженных силах Украины пожаловались на отправку на фронт недостаточно подготовленных солдат. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 37-летнего украинского военнослужащего.
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