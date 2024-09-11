В Смоленске проходят учебные эвакуации в детских садах

Проверки готовности юных смолян и их наставников проходят в рамках мер антитеррористической направленности Серии учебных эвакуаций воспитанников и персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений стартовали в Смоленске.
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