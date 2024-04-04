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Армения держит курс на Запад, осложняя отношения с Россией

Армения держит курс на Запад, осложняя отношения с Россией

Действующее руководство Армении продолжает сознательно осложнять отношения с Россией. В последнее время Ереван усиленно наращивает контакты с Западом, пытаясь снизить влияние Москвы в Закавказье и продвинуть в регионе интересы Евросоюза и НАТО.

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