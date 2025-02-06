В Брянске мастера из Смоленска представили на выставку около сотни деревянных изделий

Выставка продлится до 25 февраля Во вторник, 4 февраля, в Брянском областном центре «Народное творчество» открылась выставка работ смоленских мастеров декоративно-прикладного искусства «Деревянные истории».
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