В соцсетях иноагентов нельзя размещать рекламу. Законопроект предложили в Госдуме

В Госдуме предложили законопроект, в рамках которого будет запрещено размещать рекламу в заблокированных в России соцсетяхВ Госдуму поступил законопроект, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах, признанных нежелательными, а также на сайтах и платформах, запрещенных в России.