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В соцсетях иноагентов нельзя размещать рекламу. Законопроект предложили в Госдуме

В соцсетях иноагентов нельзя размещать рекламу. Законопроект предложили в Госдуме

В Госдуме предложили законопроект, в рамках которого будет запрещено размещать рекламу в заблокированных в России соцсетяхВ Госдуму поступил законопроект, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах, признанных нежелательными, а также на сайтах и платформах, запрещенных в России.

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