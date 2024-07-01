В соцсетях иноагентов нельзя размещать рекламу. Законопроект предложили в Госдуме

В Госдуме предложили законопроект, в рамках которого будет запрещено размещать рекламу в заблокированных в России соцсетяхВ Госдуму поступил законопроект, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах, признанных нежелательными, а также на сайтах и платформах, запрещенных в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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