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СМИ сообщили о потасовке между мигрантами и полицией близ иммиграционного центра в Милане

СМИ сообщили о потасовке между мигрантами и полицией близ иммиграционного центра в Милане

Местные жители сообщают, что напряженная ситуация длится уже несколько недель. Мигрантам приходится занимать очередь ночью, чтобы получить услуги.

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