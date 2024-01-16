Жители Свиблова смогут посетить посвящённый Василию Лановому кинопоказ

Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. «Москино» приглашает всех желающих жителей района Свиблово на просмотр картин, в которых Василий Лановой показал свой незаурядный талант.
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