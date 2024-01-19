Аферисты обманули 20 российских пенсионеров под предлогом замены розеток

Барнаулец обманул 20 пенсионеров под предлогом замены розеток и окон Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет.
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