Сыгран седьмой тур чемпионата Индии по шахматам среди юниорок

Во главе турнирной таблицы на чемпионате Индии по шахматам среди юниорок (до 19 лет) в Карнале (Индия) идут сразу три шахматистки после седьмого тура 20 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.