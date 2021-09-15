Место захоронения принцессы Дианы недавно изменили

Как мы знаем, леди Ди была захоронена не в родовой гробнице. Родственники поняли, что в этом случае к могиле принцессы будет приходить множество людей и не всегда с благими целями, а семья не сможет обеспечить неприкосновенность места захоронения.
Как мы знаем, леди Ди была захоронена не в родовой гробнице. Родственники поняли, что в этом случае к могиле принцессы будет приходить множество людей и не всегда с благими целями, а семья не сможет обеспечить неприкосновенность места захоронения.
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