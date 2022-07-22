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Жители Серпухова жалуются на аварийный деревянный мост

Жители Серпухова жалуются на аварийный деревянный мост

Жители подмосковного пригорода Серпухова боятся ходить через сломанный деревянный мост через Речму. Он расположен на территории деревни Палихово, однако по мосту также ходят представители дачного некоммерческого партнёрства и ТСН «Солнышко».

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