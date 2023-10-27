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Райффайзенбанк изменит требования к сумме переводов в евро за рубеж

Райффайзенбанк изменит требования к сумме переводов в евро за рубеж

Как сообщили в Райффайзенбанке, из-за изменений требований банков-корреспондентов клиентам кредитной организации с 1 ноября будет доступна возможность переводить свыше 30 тысяч евро только в 41 страну, в частности в Великобританию, Германию, Италию, Польшу, Румынию, Турцию, Францию, Швейцарию и др.

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