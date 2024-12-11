Раскрыта численность французского контингента для возможной отправки на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы разместить около 40 тысяч военных в буферной зоне на Украине, чтобы задействовать их для обеспечения режима прекращения огня между Россией и Украиной в том случае, если соглашение будет достигнуто.
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