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Царьград

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Rambler&Co: 60% русских вернули бы летние каникулы в жизнь

Rambler&Co: 60% русских вернули бы летние каникулы в жизнь

Исследование Rambler&Co и "Самокат" в августе 2026 года показало, что 60% русских хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь.

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