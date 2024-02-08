ГУФСИН просит ужесточить наказание сбившей самокатчика женщине-водителю

В Новосибирской области ГУФСИН просит ужесточить наказание автомобилистке, которая летом 2021 года на скорости более 100 километров в час насмерть сбила мужчину, ехавшего по пешеходному переходу на электросамокате.
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