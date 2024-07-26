27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В преддверии этого скорбного дня юные жители Галушкинского присоединились к Всемирной акции «Ангелы Донбасса».
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27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В преддверии этого скорбного дня юные жители Галушкинского присоединились к Всемирной акции «Ангелы Донбасса».