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Наука и Техника

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Как я научилась использовать нейросети для учёбы без вреда для собственных знаний

Как я научилась использовать нейросети для учёбы без вреда для собственных знаний

Когда я впервые открыла для себя возможности искусственного интеллекта, меня охватило странное чувство — смесь восторга и лёгкой тревоги.

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