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Пушков: Рамасвами уничтожил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

Пушков: Рамасвами уничтожил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram заявил, что американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично «уничтожил» кандидата в президенты США Никки Хейли.

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