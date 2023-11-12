Пушков: Рамасвами уничтожил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram заявил, что американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично «уничтожил» кандидата в президенты США Никки Хейли.
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