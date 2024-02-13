Сервис для открытия бизнеса онлайн с использованием биометрии запустят 1 марта

Правительство 1 марта представит комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.
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