Мюллер из ЕЦБ преуменьшает вероятность увеличения покупок облигаций

Политик Европейского центрального банка Мадис Мюллер в среду преуменьшил перспективы увеличения регулярной программы покупки активов ЕЦБ, заявив, что это не обязательно “лучший способ” обеспечить беспПолитик Европейского центрального банка Мадис Мюллер в среду преуменьшил перспективы увеличения регулярной программы покупки активов ЕЦБ, заявив, что это не обязательно “лучший способ” обеспечить бесперебойную работу рынков.