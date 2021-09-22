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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Мюллер из ЕЦБ преуменьшает вероятность увеличения покупок облигаций

Политик Европейского центрального банка Мадис Мюллер в среду преуменьшил перспективы увеличения регулярной программы покупки активов ЕЦБ, заявив, что это не обязательно “лучший способ” обеспечить беспПолитик Европейского центрального банка Мадис Мюллер в среду преуменьшил перспективы увеличения регулярной программы покупки активов ЕЦБ, заявив, что это не обязательно “лучший способ” обеспечить бесперебойную работу рынков.

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