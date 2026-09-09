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The Eurasia Daily news agency

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Iran struck an American aircraft carrier from a distance of 500 kilometers — Moheby

Iran struck an American aircraft carrier from a distance of 500 kilometers — Moheby

Iran struck an American aircraft carrier from a distance of 500 kilometers. This was stated by the press secretary of the IRGC Brigadier General Hossein Mohebi, according to ParsToday Russian.

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