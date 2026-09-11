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Памфилова: БПЛА ВСУ попал в здание теризбиркома в Самарской области, жертв нет

Памфилова: БПЛА ВСУ попал в здание теризбиркома в Самарской области, жертв нет

Украинский беспилотник попал в здание в Самарской области, где находится территориальная избирательная комиссия, жертв нет, бюллетени не повреждены, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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