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Урал — ЦСКА прогноз на матч 22.11.2022, Кубок России

Урал — ЦСКА прогноз на матч 22.11.2022, Кубок России

22 ноября, во вторник, Урал на «Екатеринбург арене» сыграет с московским ЦСКА. Поединок пройдет в рамках Кубка России и начнется в 15:00 по Москве.

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