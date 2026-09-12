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Брылин — о драке в матче с московским «Динамо»: «Перестраховался и выпустил силовое звено»

Брылин — о драке в матче с московским «Динамо»: «Перестраховался и выпустил силовое звено»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал массовую драку в начале встречи против московского «Динамо» (2:3 Б).

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